Otro ahogado en el Golfo de Morrosquillo en puente de Reyes

Un joven que se bañaba en las playas de Coveñas se convirtió este lunes 8 de enero en la segunda víctima por inmersión en el Golfo de Morrosquillo durante el puente de Reyes.

Se trata de Raúl Baquero Montiel, de 23 años, quien fue rescatado por amigos de las aguas en el sector Boca de la Ciénaga, de Coveñas, y llevado hasta el Hospital de Tolú pero llegó sin signos vitales.

De acuerdo con una fuente de los organismos de Socorro, que prefirió el anonimato, el joven participaba de una actividad programada por una iglesia evangélica de Sincelejo.

Hace dos días se había ahogado el menor Yesid de Jesús Camargo Pérez, de 16 años, tomaba un baño cerca al sector Puerto Viejo, en Tolú.

En el caso hoy en Coveñas, no está claro si la víctima sufrió algún calambre o no sabía nadar debido a que ya no hay alto oleaje en el Golfo.

Incluso ya la capitanía de puerto ha autorizado el uso de las playas y que zarpen embarcaciones menores que llevan turistas a las islas del archipiélago de san Bernardo.

El joven muerto este lunes era empleado de un centro comercial de Sincelejo donde laboraba como asesor comercial y era oriundo de la capital de Sucre.

La ocupación hotelera en el Golfo de Morrosquillo ha estado copada por la alta afluencia de turistas.

Aun cuando ya no se presenta alto oleaje de los últimos días por un frente frio en el Caribe, las autoridades piden a los turistas guardar las debidas precauciones al ingresar al mar.

La temporada alta de turismo en el Golfo de Morrosquillo se extiende normalmente hasta el 20 de enero.

Comentarios