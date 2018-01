Tercer día de la Feria de Manizales

Con la lectura del decreto por el cual se da apertura oficial a la edición 62 de la Feria de Manizales, se inauguró de manera oficial el evento que tiene hoy su tercer día de programación.

Las candidatas al Reinado Internacional del Café se han robado la atención de propios y visitantes en los dos contactos que han tenido con ellas durante el Desfile de Bienvenida y la Lectura del Pregón.

Hoy las participantes en esta versión 47 del evento estarán en el Parque Nacional Natural de Los Nevados donde conocerán uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la zona.

Para la aspirante de Puerto Rico, Chelsey Mari García Agrón “esta ha sido una experiencia maravillosa. El cariño de los manizaleños ha sido espectacular, me he sentido muy bien. Me han tratado con mucho cariño y eso se los agradezco de todo corazón”.

De otro lado la representante de Portugal, Ana Cristina Leal Moreira, indicó “siempre estoy muy bien porque Manizales es increíble. Toda la gente me da mucho cariño”.

Programación

La programación para este lunes 8 de enero incluye actividades deportivas como circuito ciclístico, fútbol infantil, campeonato nacional de fútbol femenino. Además de la feria de mascotas y el mercado persa.

La programación artística incluye Manizales grita tango, rock para la convivencia y concierto de música de plancha con El Clan de los 70 y Rudy Márquez.

