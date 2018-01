Alta demanda de pasajeros venezolanos deja en aprietos a rutas internacionales

Las rutas de transporte internacional en la frontera colombiana se están quedando cortas para atender la alta demanda de venezolanos que están abandonando el país.

Durante el fin de semana se produjo una masiva salida de extranjeros que se encontraron en el Corregimiento de La Parada, en Villa del Rosario con ola sorpresa de la carencia de tiquetes para poder abandonar el territorio colombiano.

Los venezolanos que llegaron no encontraron durante 48 y 72 horas la posibilidad de adquirir los pasajes para salir a países vecinos, destinos suramericanos que han resultado atractivos para ellos para poder abandonar su territorio.

“No hay autobuses por la cantidad de gente que está saliendo. Con eso nos hemos encontrado, nos toca esperar y pasar la noche por acá, venimos cortos de reales, pero Venezuela es invivible” dijo uno de ellos, Carlos quien viaja a Guayaquil, Ecuador.

Una señora que dejo a su familia dice “hay mucho miedo allá, no sabemos hasta cuando Maduro permita que Colombia por esta vía sea nuestro escape, ya no aguantamos más el hambre, la crisis, no hay trabajo y si hay no alcanza”.

Un joven profesional dice “nos toca irnos, dejar nuestras familias, esto es muy duro pero ya no aguantamos más. Allá ni siquiera el sueldo alcanza, es muy duro y se va a poner más duro por la hiperinflación”.

Ellos, en su mayoría salen en grupo, con algunos amigos, familiares en medio de la adversidad con la que se han encontrado en la frontera colombiana, pero que no será impedimento para buscar otros destinos.

Entre $350 mil y un millón de pesos les cuesta salir a buscar un mejor futuro en países suramericanos.

