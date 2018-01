El ELN no cumple tregua en Chocó: Jaime Fajardo

El ex constituyente y ex asesor de Paz en Antioquia Jaime Fajardo Landaeta denunció que en zonas rurales de Urabá y Chocó, el ELN no está cumpliendo el cese bilateral, la tregua pactada con el gobierno, y ello debe ser analizado en las nuevas rondas de diálogos.-

El abogado Fajardo Landaeta, quien alguna vez fuera asesor en diálogos de paz con el ELN, en Cuba, reveló a través de Caracol Radio que en visita a una amplia zona de Urabá en Antioquia y Chocó, donde encontró denuncias de diferentes delitos de la guerrilla entre la población civil.-

“Estuve hace 20 días en Pavarandó y me interné en una zona del Chocó, donde actúa el bloque noroccidental, y me encuentro con que allí no se está cumpliendo en cese de hostilidades: la gente (del ELN) sigue extorsionando, secuestrando, y hay desplazamientos, incluso asesinato de líderes sociales como el gobernador indígena, lo cual no se ha aclarado…”, afirmó el exconstituyente en diálogo con Caracol Radio.-

Añadió que es “muy importante que se mantenga el cese de hostilidades, pero no puede ser solamente el cese fuego, no es solamente que no se ataque la fuerza pública, que la población civil no sufra los efectos de los combates, sino pero también que no haya extorsión, que se acaben los secuestros…”.-

El exconstituyente de 1991 también advirtió que estos hechos, como los que también ocurren en el Catatumbo deben ser examinados en el reinicio de las negociaciones entre gobierno y ELN, ahora cuando habrá otro equipo delegado por el Gobierno Nacional.-

Insistió en que los negociadores del Gobierno y del ELN deben imprimir una mayor celeridad y avances en la discusión de la agenda para un eventual acuerdo de paz…

El señor Fajardo Landaeta considera que la principal preocupación, frente a las negociaciones con el ELN, es el poco avance, casi nulo, de la discusión de la agenda hacia un Acuerdo de paz…

Estima que el nuevo equipo negociador debe buscar ese avance de la agenda antes de que concluya este gobierno…

“No se ha avanzado un solo punto en la Agenda de negociaciones; se ha discutido solamente el cese el fuego; parece que al ELN le interesa más ese cese de hostilidades, pero no va a avanzar en la Agenda. Es Agenda es la base fundamental para definir si el ELN se va a desmovilizar, si se va a reintegrar a la vida civil…”, explicó el señor Fajardo Landaeta, facilitador de paz en Antioquia.-

El exasesor de paz reconoció la experiencia y conocimiento del nuevo equipo negociador designado por el gobierno, y les recomendó centrarse en avanzar en la aprobación de los puntos de la Agenda que está definida.-

