138 mil vehículos transitarán por los ejes viales durante este fin de semana

Este es el fin de semana en el que más viajeros estarán por las carreteras de Risaralda. Tanto los visitantes que estaban disfrutando del paraíso ambiental que tiene este departamento, como los risaraldenses que retornarán después de sus vacaciones, circularán por las principales vías.

El coronel Faber Dávila, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, aseguró que son 750 los uniformados que garantizarán la tranquilidad de los conductores y explicó que, después de hacer un estudio, se ubicaron puntos de prevención en las zonas donde históricamente se han presentado más accidentes.

Asimismo, dijo que por las constantes lluvias en Risaralda es importante conocer el estado de las vías por las que se va a circular. Los viajeros lo pueden hacer llamando al #767.

Además, recomendó no conducir en estado de embriaguez, acatar las señales de tránsito, no hacer maniobras peligrosas sobre la vía y no exceder los límites de velocidad.

