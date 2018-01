Risaralda es un paraíso ambiental que se debe cuidar

En esta temporada de vacaciones, Risaralda se ha posicionado como uno de los lugares turísticos más importantes del país gracias a su riqueza ambiental.

El director de la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER), Leandro Jaramillo, resaltó que este departamento cuenta con 27 áreas protegidas en los diferentes municipios, lo que representa el 33% del territorio risaraldense.

Como las visitas a esos lugares aumentan durante este mes, Jaramillo dijo que se deben tener en cuenta algunas recomendaciones como no tirar basuras, no hacer fogatas porque podrían generar incendios, no dañar la flora y no atentar en contra de los animales que habitan en las reservas naturales.

Además, indicó que los visitantes deben asesorarse muy bien antes de ir a las áreas protegidas para evitar complicaciones de última hora.

