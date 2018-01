Invitan a cartageneros a acogerse a descuentos por pago de impuestos

Luego de quedar definido, a través del Decreto 1648 del 27 de diciembre de 2017, el pago del impuesto Predial Unificado y los plazos para presentar y pagar la declaración voluntaria bimestral del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil, la secretaria de Hacienda, Sibila Carreño Quiroz, hizo un llamado a los cartageneros para que se acojan a este descuento de inicio de 2018.

Los contribuyentes podrán reclamar sus facturas del Predial en la Oficina de Impuestos, en la Plazoleta del Joe, antiguo edificio de las Empresas Públicas, primer piso, a partir del 4 de Enero. Igualmente lo podrán descargar e imprimir ingresando a la página web de la Alcaldía (www.cartagena.gov.co), a partir del 9 de este mes.

Teniendo en cuenta que 70% de los contribuyentes del Predial obtienen su factura a través de la página web de la Alcaldía y el 30% restante lo reclama en los puntos fijos la secretaria de Hacienda, Sibila Carreño, aseguro que se adecuarán debidamente los puntos ubicados en la Cámara de Comercio de Cartagena, en el Centro y Ronda Real, y Casa de Justicia de Chiquinquirá, para que a partir del 9 de enero puedan entregar facturas sin contratiempos.

Recordó que los predios residenciales, tendrán descuentos de 20% y los no residenciales 10% como lo establece el decreto por pronto pago, que estipula igualmente las fechas entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2018. Así mismo si pagan desde el 1° hasta el 31 de marzo los descuentos solo serán de 10% para predios no residenciales y 5% para los no residenciales.

De acuerdo con la secretaria de Hacienda Distrital, Sibila Carreño Quiros, la meta de recaudo del impuesto Predial para el 2018 es de 245.658 millones de pesos, y del impuesto de Industria y Comercio se prevé recaudar 270.931 millones de pesos.

La presentación y pago del impuesto de Industria y Comercio será bimestral así: Enero-febrero (15 de marzo de 2018). Marzo - abril (15 de mayo de 2018). Mayo-junio (16 de julio de 2018). Julio - agosto (17 de septiembre de 2018). Septiembre-octubre (15 de noviembre de 2018). Noviembre - diciembre (5 de enero de 2019).

