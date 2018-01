Con o sin inconsistencias, la revocatoria de Peñalosa se debe convocar: Comité promotor

Aunque el Consejo de Estado revocó el fallo que le ordenó a la Registraduría un tiempo perentorio para certificar los apoyos, hay otro fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó al Consejo Nacional Electoral, CNE, darle celeridad a las recusaciones que hicieron dilatar el proceso de revisión de los estados contables que presentaron.

El proceso ya se surtió, y por ello, el próximo martes se espera que se vote la ponencia que señala unas irregularidades en los estados contables presentados por el comité ‘Unidos Revocamos a Peñalosa’. Pero, según Mauricio Barón, uno de los voceros, la revocatoria se debe convocar independiente de la decisión que se tome.

“Si bien la ponencia del magistrado Emiliano Rivera pudiese tener algún fundamento en algunas inconsistencias en la contabilidad, eso no impide que sea convocada la ciudadanía para que vote sobre la revocatoria”, dice.

Pero no son las únicas acciones judiciales que se han emprendido. En el Consejo de Estado, según el comité, ya admitieron una tutela contra el CNE por la dilación injustificada para revisar la contabilidad entregada y por la misma razón, interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Para la Comisión Interamericana y para los derechos humanos, el ejercicio democrático es un derecho fundamental y las autoridades electorales en Colombia, a través de esta dilación está contrariando lo que establece la ley”, dice.

Por lo pronto, hay expectativa mientras el tiempo corre, pues ya la iniciativa cumple un año. Y, si la administración de Peñalosa cumple tres años y no se ha llevado a cabo ya no se podría hacer la revocatoria.

Aunque el Consejo de Estado revocó el fallo que le ordenó a la Registraduría un tiempo perentorio para certificar los apoyos, hay otro fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó al Consejo Nacional Electoral, CNE, darle celeridad a las recusaciones que hicieron dilatar el proceso de revisión de los estados contables que presentaron.El proceso ya se surtió, y por ello, el próximo martes se espera que se vote la ponencia que señala unas irregularidades en los estados contables presentados por el comité ‘Unidos Revocamos a Peñalosa’. Pero, según Mauricio Barón, uno de los voceros, la revocatoria se debe convocar independiente de la decisión que se tome.“Si bien la ponencia del magistrado Emiliano Rivera pudiese tener algún fundamento en algunas inconsistencias en la contabilidad, eso no impide que sea convocada la ciudadanía para que vote sobre la revocatoria”, dice.Pero no son las únicas acciones judiciales que se han emprendido. En el Consejo de Estado, según el comité, ya admitieron una tutela contra el CNE por la dilación injustificada para revisar la contabilidad entregada y por la misma razón, interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.“Para la Comisión Interamericana y para los Derechos Humanos el ejercicio democrático es un derecho fundamental y las autoridades electorales en Colombia, a través de esta dilación está contrariando lo que establece la ley”, dice.Por lo pronto, hay expectativa mientras el tiempo corre, pues ya la iniciativa cumple un año. Y, si la administración de Peñalosa cumple tres años y no se ha llevado a cabo, ya no se podría hacer la revocatoria.

Comentarios