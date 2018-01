Bomberos de Caldas denuncian irregularidades en algunos municipios

Tanto en Aguadas como en Palestina los alcaldes no han querido contratar el servicio de bomberos con el cuerpo oficial de este gremio. Oscar Mejía capitán de bomberos de Caldas, indicó que esto no se ha realizado porque los burgomaestres cuentan con personal para cumplir estas labores, pero manifestó que este personal no está avalado para realizar las mismas.

“El alcalde de Aguadas, Óscar Jhony Zapata, no quiere contratar con el cuerpo voluntario y asegura tener un grupo oficial en el municipio. Es falso porque desde lo operativo no cumple con la Ley 1575, que reglamenta cómo debe funcionar un cuerpo oficial. La Alcaldía no puede contratar con la Defensa Civil ni con la Cruz Roja, sería un peculado”, afirmó Mejía.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita indicó que el Alcalde de Aguadas, está conformando un cuerpo de bomberos, algo para lo que no está facultado, debido a que debe cumplir unos requisitos que ya tienen establecidas los cuerpos oficiales de bomberos de Caldas y le recomendó asesorarse para evitar investigaciones.

Jaime Alarcón, comandante del Bomberos de Villamaría y miembro de la Junta Departamental, expresó que “en Palestina tienen a tres contratistas ejerciendo funciones bomberiles, que no les corresponden y para las cuales no están preparados”.

Dijo además que les informaron de problemas con los libros contables de los bomberos de Arauca y que designaron un nuevo comandante sin el visto bueno de la Junta.

De otro lado el cuerpo de bomberos de Caldas denuncia que los equipos con los que cuentan en las sedes de estos municipios están siendo utilizados para otros servicios ajenos a obras de rescate.

