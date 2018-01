No voy a ser títere de nadie, pero no descarto alianzas con otros partidos: Juan Carlos Pinzón

El pre candadito presidencial por el movimiento “Ante Todo Colombia” Juan Carlos Pinzón, dijo que no quiere ser el títere de nadie, sin embargo no descarto alianzas con otros partidos o movimientos políticos.

Y agregó “yo soy independiente y estoy esperando que los colombianos me apoyen en esta idea de llegar a la presidencia, pero claro que no descarto alianzas con cambio radical, el centro democrático, los conservadores, los verdes, el polo y el partido liberal, pero no para temas politiqueros sino agenda programática”

El pre candidato habló de las propuestas para el departamento del Quindío “El Quindío debe ser una gran zona industrial especial, eso nos permitirá asegurar que los productos que genera la tierra tengan valor agregado lo que aumentará las exportaciones y apalancará la economía con generación de nuevos empleos y apoyo a proyectos de emprendimiento”, explicó.

y añadió “Conozco en detalle las regiones de Colombia y no he encontrado un solo departamento que no sufra el flagelo del microtráfico. Esta problemática es el origen de factores de inseguridad como el pandillismo y el hurto, además fortalece estructuras criminales”, dijo al tiempo que calificó como preocupante la situación en el Quindío.

