Contaminación de un charco en Zaragoza no fue por un título minero

La Secretaría de Minas de Antioquia informó que la contaminación de una quebrada en el municipio de Zaragoza, denunciado ante Corantioquia, no corresponde a ninguna entidad con un título minero, porque en la zona de influencia no hay presencia de ninguna. Por lo tanto esta afectación no corresponde a minería legal.

Según este despacho seccional luego de conocer y verificar las coordenadas que la autoridad ambiental Corantioquia brindó el 26 de diciembre de 2017, sobre las presuntas afectaciones presentadas por minería en la quebrada del sector conocido como finca Los Pomos, vereda Quebradona en el municipio de Zaragoza, no existe ningún título minero vigente facultado para realizar labores de extracción de materiales de manera formal.

Ante esto la Secretaría de Minas informó que no el manejo de esta denuncia no les corresponde a ellos como Autoridad Minera Delegada, sino a la alcaldía municipal la que debe cumplir la verificación y adoptar las medidas correspondientes.

La contaminación de este charco cristalino y turístico fue denunciada a mediados de diciembre, después de que se convirtieran en un lodazal. Ante esta aclaración, ahora las autoridades locales, fiscalía y policía deberán verificar si hay minería ilegal que afectará este recurso natural.

