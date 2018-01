Habitantes de edificio en Cartagena se niegan a cumplir orden de evacuación

Las autoridades de Cartagena afirmaron que los residentes de los Edificios Portales de Los Caracoles I y II, construido irregularmente por Wilfran Quiroz, el mismo del edificio colapsado en Blas de Lezo en abril de 2017, que deben evacuar voluntariamente las edificaciones y no permitir que nadie se acerque a ellos.

Según el oficio presentado a los residentes, el edificio, luego de una serie de evaluaciones, no cumple con las normas de sismo resistencia y representa un alto riesgo para sus habitantes. Sin embargo, los residentes no aceptaron la medida.

Yoneida Viloria, vocera de los habitantes de los le contó a Caracol Radio que los cuatro funcionarios llegaron el 30 de diciembre a las seis de la tarde, a notificarles que debían evacuar voluntariamente.

La inconformidad de los habitantes radica en que los funcionarios llevaron un documento sin membrete y sin justificaciones, y que por eso, decidieron no firmar ni evacuar.

“Nosotros no aceptamos la respuesta a ese estudio, vienen en dos hojas de copia simple, lo único que nos dice es que el edificio no pasó las normas de sismorresistencia y no nos explican el procedimiento, solo que si queremos saber por qué, que vayamos a Control Urbano”, declaró Viloria a Caracol Radio.

El edificio es habitado por diecinueve familias, que afirmaron que no van a evacuar sus viviendas, porque no tienen a donde ir y el Gobierno distrital no les ha planteado soluciones.

