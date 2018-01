Inició el cobro de dos peajes en Urabá

A pesar de las protestas ciudadanas, de quienes amenazaron con entrar en un paro cívico, la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario de Autopistas al Mar 2, iniciaron el cobro de dos peajes en la subregión de Urabá, para financiar las obras de esta autopista de cuarta generación.

Para evitar alteración en el orden público, las autoridades reforzaron la zona con 400 uniformados de la Policía Nacional y el Éjercito, que además tienen puestos fijos en las tres casetas de peajes.

La ANI aclaró que aunque son tres casetas, son dos los pajes, porque en dos de estas caseta solo se cobra en un solo sentido.

Los precios de estos peajes son:

Categoría 1: 8100

Categoría 1 especial: 3900

Categoría 2: 8800

Categoría 2 especial 5800

Categoría 3 8800

Categoría 4 8800

Categoría 5 18500

Categoría 6 23700

Categoría 7 26000

Se da el valor de categoría especial a los vehículos matriculados en los tránsitos municipales de la zona como Mutatá, Turbo, Chigorodó, Apartado y Carepa.

De esta manera un vehículo particular NO matriculado en la zona, en un viaje ida y regreso, pasa de no pagar a pagar 32 mil 400 pesos.

