Familia de estudiante del SENA demandará al INPEC por traslado de Rúa

La familia de la estudiante del SENA, Gabriela Romero Cabarcas, a quien el expolicía Levith Rúa habría abusado y posteriormente asesinado, interpondrá una demanda penal contra el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por no haber recibido al acusado en la Cárcel Modelo de Barranquilla, argumentando no poder garantizarle la seguridad.

En diálogo con Caracol Radio, la madre de la joven de 18 años, Luz Divina Cabarcas, expresó su inconformidad por el traslado de ex agente de la Policía a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.

“El gobierno y el INPEC me tienen que garantizar que cada vez que Levith tenga una audiencia, no me van a salir con el cuento que no tienen transporte para llevarlo a Barranquilla o que no tienen quien les garantice que pueda llegar a la ciudad”, expresó Cabarcas, quien afirmó que nunca le informaron que Rúa sería objeto de traslado a la capital del Cesar.

La madre, indignada, aseguró que el martes irá a la Defensoría del Pueblo en busca de asesoría para instaurar una demanda.

“A mí se me están violando los derechos como víctima y ya el Estado nos había fallado con el permiso que le dieron de 72 horas en el que Levith aprovechó para cometer más abusos”, indicó Luz Divina.

Con todo lo que ha pasado en su caso, Cabarcas afirmó que siente que están protegiendo más al presunto victimario, que a las víctimas.

Comentarios