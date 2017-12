Primer cajero de Bitcoin en Colombia está en Pereira, pero la gente teme utilizarlo

Y es que aún cuando las bitcoins son uno se los temas más nombrados este final de año y a en 10 horas se pueden reportar más de 184 mil transacciones en el mundo, muchos pereiranos desconfían.

En esta ciudad donde está el primer cajero en Colombia por fuera de Bogotá, algunos ciudadanos temen que, como con las pirámides, su platica termine intervenida y perdida.

"La verdad es que no es confiable algo que no tiene el respaldo de una autoridad y por eso me abstengo de usarlas", dijo una de las ciudadanas consultadas.

Sin embargo, Andres Pinilla, el propietario de la empresa Compudemamo donde se instaló ese primer cajero bitcoins, que no da plata efectiva, aseguró que en Colombia no hay una regulación para las transacciones de moneda entre particulares.

"No hay ninguna regulación para los ciudadanos que deciden hacer este tipo de transacciones, en Colombia si está prohibido que lo hagan los bancos, pero no los ciudadanos", explicó Pinilla quien anticipó que no es posible saber con exactitud cuanta gente las ha utilizado porque se mueven permanentemente.

La Policia metropolitana de Pereira, en cabeza del coronel Gustavo Moreno, ratificó que la empresa privada puede hacer ese tipo de transacciones, que no están prohibidas, "es un cruce de dinero voluntario entre los usuarios", dijo.

Bitcoin es una red que permite un nuevo sistema de pago con una moneda completamente digital, es la primera red entre pares de pago descentralizado impulsado por sus usuarios sin una autoridad central o intermediarios. Desde la perspectiva del usuario, es una aplicación móvil o de escritorio que provee un monedero personal y permite al usuario enviar y recibir bitcoins,

El sistema de Bitcoin lleva 7 años en el mercado y ciudades como New York cuentan con más de 100 cajeros. En colombiana demás del de Pereira hay dos en Bogotá.

Comentarios