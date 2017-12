Cerveza y Whiskey los licores que más se adulteran en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá revelo que para esta temporada los licores que más se adulteran en la capital son la cerveza y la crema de Whiskey. En los últimos días se han inspeccionado más de 55.000 litros de licor.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos son los licores que más se adulteran en la capital para la época de fin de año.

Patria Arce, Subsecretaria de salud, la Secretaría en los últimos días ha inspeccionado más de 55.0000 litros de licor y 86.000 kilos de alimentos que están por determinar si están en mal estado.

Según la Secretaria las causas de los decomiso fueron por productos adulterados, e incumplimientos con el rotulado de los productos.

Indicó además que “hemos inspeccionado más de 100.000 juguetes, pero no hemos encontrado tres unidades que se tuvieron que decomisar en una tienda porque no tenían el etiquetado correspondiente al juguete que estaban ofreciendo y una tienda temporalmente sellada en la localidad de Teusaquillo porque no tenían documentación”.

