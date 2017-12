Muchas familias en Pereira no podrán celebrar el fin de año sin contratiempos en salud

Varias denuncias han llegado a los micrófonos de Caracol Radio. Esta vez un adulto mayor al que no le han entregado sus medicamentos desde hace tres meses y un joven de 20 años diagnosticado con cáncer a quien tampoco le entregan medicamentos.

El primer caso es el de Gustavo Antonio Bonilla, un abuelo que sufre de ataques epilépticos. Desde 1997 ha tenido que interponer tutelas para acceder a los medicamentos que controlan su enfermedad; asegura que, al principio, las peleas eran con diferentes entidades; hoy su inconformidad es con Medimás.

Desde septiembre no ha recibido sus medicamentos porque la EPS le autorizó uno genérico que no le sirve para su diagnóstico y, aunque los especialistas dejaron por escrito en la historia clínica que debe ser ese medicamento puntual, la EPS aún no le autoriza el correcto.

Asegura que cuando va a la farmacia, le dicen que el doctor William Calvache, coordinador médico, es el que debe aprobar el medicamento en una junta; pero Gustavo todavía no ha recibido respuesta y sigue sufriendo los ataques que ponen en riesgo su vida.

El segundo caso es el de María Sorany Pérez, una de las tantas madres que sufren por la falta de medicamentos para sus hijos y los complicados trámites para obtenerlos.

Su hijo, Johan Eduardo Montoya, es un joven de 20 años que padece de cáncer; su mamá ha tenido que recorrer toda la ciudad para conseguir la morfina que le recetó el medico con el fin de mitigar el terrible dolor. Sin embargo, denuncia que Medimás no le da la medicina y que pasan los días y nadie sabe dar razón.

Tanto Gustavo como María y Johan esperan que desde las EPS se tome consciencia y dejen de tratar la salud como un negocio.

