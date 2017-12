En 100 por ciento se incrementan las llamadas falsas a las líneas de emergencia

Incendios que no están ocurriendo, accidentes que no son reales y hurtos que no pasaron, son algunas de las principales emergencias mentirosas que reportan los ciudadanos inconscientes que dedican este Día de los Inocentes, para hacerles bromas a las autoridades.

Y es que según lo reportó Mauricio Gómez, del Cuerpo de Bomberos de Pereira, un 90 por ciento de las llamadas que se reciben en un 28 de diciembre son, tradicionalmente, falsas alarmas.

El riesgo que genera esta situación es, por un lado, que los que hacen las bromas ocupan la línea de emergencia y terminan bloqueándola y quitarle la oportunidad al reporte de reales emergencias. Por otro lado, los uniformados y cuerpos de bomberos se trasladan a emergencias falsas y en caso de que haya una situación real va a ser más demorada su atención.

