Controversia por supuesta restricción para tomar fotos en parques de Medellín

Un decreto expedido en el 2012, por la Secretaría de Cultura de Medellín, desató polémica porque en su contenido establece que está prohibido la toma de fotografías en los parques biblioteca de la ciudad.

Inclusive en redes sociales el alcalde, Federico Gutierrez, se mostró bastante molesto y rechazó de paso que años atrás se haya expedido tal decreto.

“Que cojan oficio pues. Nuestra ciudad es para que quien se sienta orgullosa de ella y de sus avances, la quiera, la admire, le tomen fotografías... sean locales o extranjeros, es para todos. Pido a funcionarios darle importancia a lo realmente importante”, escribió el mandatario local en su red social Twitter.

Frente a lo anterior, la secretaria de Cultura, Lina Botero, explicó que en su momento fue necesaria la regulación por temas de seguridad y que ahora esto ya no es necesario por lo cual queda abolido el protocolo de restricción.

“Ya pasó el tiempo y esos protocolos dejan de ser vigentes, hoy en día lo que queremos es que el mundo conozca Medellín, y no es lógico que en un espacio público no permitamos tomar fotos”, explicó Botero.

La funcionaria dejó claro que ya no hay restricciones.

“En Medellín no hay restricción para que turistas puedan tomar fotos y lo que queremos es que la gente se tome fotos y cuenten que Medellín es una ciudad diferente así que quiero aclarar que no hay restricciones a no ser que sea un tema comercial y publicitario y ahí si entra a funcionar el tema del protocolo pero para los turistas no hay restricciones de tomar fotos”, puntualizó la Secretaria.

Comentarios