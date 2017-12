A militares venezolanos atribuyen la muerte de un niño colombiano

El caso se registró en el municipio de Ureña, estado Táchira, cuando un niño de nacionalidad colombiana fue atropellado por un grupo de militares en presencia de su madre.

“Estaba visitando a mi madre, vía la Mulata, llegando a la casa hay un retén del Ejército, yo iba en una motocicleta, aproximadamente, hacia las siete de la noche del 21 de diciembre, de la nada salió un convoy del Ejército yo me a orille bastante, ellos se fueron encima mío, me le pegaron al volante de la moto, me hice a un lado me fui y con la llanta de atrás ellos me le quitaron la vida a mi bebé…” manifestó, su progenitora, María Yaneth Quintero.

Ángel Sebastián Ascanio Quintero de ocho años fue la víctima de este accidente de tránsito “no pararon ahí, pararon en el retén no por que quisieron, sino por el retén, ellos se iban a ir, no me prestaron ningún auxilio, simplemente, me decían que me calmara, los que iban en el convoy ningún se bajó a mirar que fue lo que paso… yo pedía de por Dios que me prestaran un teléfono para avisarle a mi familia, ninguno del Ejército dejaban que me ayudaran, le decían a la gente siga su camino, que no hay nada que hacer…” relato, la progenitora.

Por más de una hora, la madre, permaneció en el lugar con el cuerpo de su hijo “llegaron mis hermanos, el Ejército no quería que mis hermanos tomaran fotos ni nada, querían taparlo todo, como es ahorita en Venezuela, yo lo único que pido en este momento es que este crimen de mi bebé no se quede impune que se haga justicia, le pido al gobierno colombiano y venezolano, ayuda, yo sé que con esto no le voy a devolver la vida a mi hijo, pero pido justicia, así como me sucedió a mi le puede suceder a cualquiera el día de mañana, allá el Ejército no le ayuda a la gente, ellos no están para colaborar, allá el Ejército mira es plata…”

El niño, fue enterrado en el municipio de Ureña, al retorno a Colombia sus padres pusieron en conocimiento de la Cancillería el tema.

Las autoridades venezolanas reportan la captura de un militar vinculado al caso. La próxima semana, los padres deberán presentarse a la Fiscalía del municipio fronterizo a rendir indagatoria.

