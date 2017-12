Turista denuncia que policía le pidió $1 millón para protegerla de asalto en Bahía Concha

Una turista, que por seguridad prefirió omitir su identidad, denunció que tras el asalto sufrido por un grupo de bañistas en la playa Walkikí, cercana a Bahía Concha, unos agentes de policía le pidieron dinero para brindarle seguridad y evitar que sus pertenencias fueran hurtadas.

En diálogo con Caracol Radio, la mujer explicó que tras el asalto, ocurrido el pasado 24 de diciembre, los uniformados se acercaron donde se encontraba, en una zona de camping cercana a Walkikí. "Le pedimos información a la Policía que si era seguro continuar allá, debido a esta situación y ellos dijeron que ellos no brindaban seguridad hasta la playa porque no era su jurisdicción (...) no quisieron darle un patrullaje y dijeron que no, que no se iban a arriesgar porque no están autorizados pero que si le daban para la Navidad, sí".

Al preguntársele cuánto solicitaban, los policías dejaron claro que "no se arriesgarían por poco y que si acaso sería por un millón". Los turistas se negaron en todo momento a desembolsar la cifra por considerarlo una ilegalidad.

La turista afectada dijo que a pesar de los llamados de las autoridades a que, ante cualquier amenaza de asalto pidan apoyo policial, le parece paradójico pues "cuando lo solicité me pidieron dinero para brindármela".

Debido a la falta de vigilancia, indica la denunciante, los vehículos ubicados en la zona de camping fueron violentados y las cerraduras de los mismos afectadas.

