Ratifican permanencia en la cárcel de los hombres que dispararon contra Julio Londoño

Julián Albeiro Correa Blandón y Jonathan Augusto Flor Ortiz, permanecerán en la cárcel por decisión de un juez que ratificó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario emitida en primera instancia, luego de que se les acusara de ser presuntos autores materiales de los delitos de tentativa de homicidio, disparo de arma de fuego contra vehículo y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, partes o municiones.

Ellos fueron los encargados de disparar contra el vehículo en el que se desplazaba el ex secretario de gobierno de Risaralda, Julio César Londoño el pasado 31 de octubre.

Según lo confirmó la propia Fiscalía, "el juzgado acogió los argumentos de la Fiscalía para que no fuera revocada dicha medida, teniendo en cuenta que los delitos sí se cometieron, aunado a que dentro del vehículo en el que se transportaba el funcionario, iba manejando otra persona, que se supone, no sabía del que resulto siendo un presunto auto atentado".

En este mismo caso, recientemente la Fiscalía apeló la decisión de un juez de revocar la medida de aseguramiento al ex sub intendente Luis Carlos González Muñoz, quien pertenecía a la Sijín de la Policía de Risaralda, y habría participado en la coordinación del hecho sumado a que prestó su arma para ello. Será un Tribunal el que decida si permanece o no en la cárcel esperando el juicio.

