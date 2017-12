Parques de Medellín serían militarizados

El alcalde de Medellin, Federico Gutierrez, explicó que todas las propuestas dirigidas a mejorar la seguridad de Medellín son bienvenidas, razón por la que apoya la iniciativa del gobernador, Luis Pérez, de militarizar algunos parques en la capital antioqueña.

El mandatario, añadió que la intervención en el centro de la ciudad se ha estado a analizando hace varias y sería en tres ejes principalmente, espacio público, movilidad y la seguridad, especialmente los hurtos.

“Cualquier propuesta es bienvenida, desde que el propósito sea que tengamos mejor seguridad. Yo mismo he ordenado la presencia militar en zonas donde se necesite. Yo con el gobernador no he hablado hablaré con él, seguramente tiene el ánimo de ayudar y acompañarnos, me parece muy bien necesitamos que todo el mundo se interese por esto y entienda la necesidad”. Así se refirió Federico Gutiérrez alcalde de Medellín.

De acuerdo con el alcalde estos temas ya están siendo analizados con el director de la Policía Nacional, el general Jorge Nieto.

