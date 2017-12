Arrancó paro cívico en Urabá, donde se unieron transporte y comercio

Ya arrancó en el Urabá el paro de transportes como protesta porque el próximo 1 de enero inicia el cobro de tres nuevos peajes en esta región por obras de la autopista transversal de la Américas.

Según el presidente del comité promotor, Iván Rey, la jornada será pacífica y estará concentrada en el eje bananero.

Al cese de actividades se sumaron los taxistas, los transportadores de carga pesada, parte del comercio, el Puerto en Turbo y se desarrollará en los municipios de Chigorodó, Turbo, Carepa, Apartadó y sus corregimientos.

Los trabajadores estarán concentrados en varios puntos específicos esperando la respuesta del Gobierno Nacional.

“No va haber conductores de carros y eso explica que no va haber quien lleve a los trabajadores hasta las bananeras a empacar fruta que va para el exterior, los conductores no llegarán a prender le taxis para evitar la parálisis del transporte intermunicipal y urbano, no hay movilidad en Urabá y gran parte del sector del comercio cerrará sus puertas”, aseguró el líder de la protesta.

Desde el comité piden reubicar los peajes porque los principales afectados serán poblaciones de estrato uno y dos, razón por la cual le solicitan al Gobierno ubicarlos en el sector del Tigre, vía por la cual se movilizan principalmente trabajadores del sector industrial.

