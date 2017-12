En Urabá esperan que ‘HH’ aporte información a la Comisión de la Verdad

Desde el Instituto Popular de Capacitación vieron con buenos ojos que a Colombia haya sido deportado el ex jefe paramilitar, Hebert Veloza García, alias ‘HH’ porque así podrá aportar información a la Comisión de la Verdad sobre desplazamiento y despojo de tierras.

“En un primer momento creo que es muy importante para la Comisión del esclarecimiento de la verdad porque estando en Colombia puede acudir a los requerimientos, es muy importante que ellos estén en el país, porque hay temas en los que necesitamos más información por ejemplo en temas de despojo durante el periodo de paramilitarismo, muchas masacres y otros delitos”, dijo Martha Peña, investigadora del IPC.

Añadió que si bien es cierto que el señor Veloza ya estuvo en Justicia y Paz, ahora el proceso en la Comisión será diferente porque no habrá la presión de imposición de penas ni similar.

“En este caso no sería tan complejo en la Comisión, porque este es un mecanismo especial de paz, de justicia transicional y no va tener detrás el tema de las penas o cárcel sino que las personas comparecen voluntariamente o a solicitud de la Comisión, no va tener mecanismo de sanción”, dijo la investigadora.

