Desbordado paso de venezolanos preocupa al gobierno local

“En el país no hay una política clara de atención migratoria” así definió el secretario de seguridad ciudadana de Cúcuta Mauricio Franco el caos que se vive en la ciudad por la llegada desordenada de venezolanos.

El funcionario admitió que la situación es incontrolable “esto es inmanejable para un alcalde, para un gobernador y para el mismo gobierno nacional. Si cerramos los puentes mañana el flujo no va a disminuir”.

Y agregó que “son innumerabes, esto es de una supervivencia de unos ciudadanos venezolanos que pasan a otro país en busca de ayuda”.

Indicó que es lamentable el panorama y advirtió que es necesario que el gobierno nacional voltee sus ojos a la frontera colombiana por la magnitud de los problemas sociales que se están registrando.

Señaló que frente a esta situación que crece día a día y al débil control migratorio, “nosotros no sabemos ni quien pasa ni a que pasa y esto inquieta mucho, no deja de preocupar porque algunos no vienen en busca de alimentos, de atención humanitaria sino hacer daño a quienes están acá, pocos, pero si pasan”.

