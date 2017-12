No se puede bajar la guardia en las campañas y controles a la pólvora en Armenia

El secretario de salud de Armenia, Fernando Vivas estuvo como invitado en el programa Hoy x Hoy de Caracol Radio donde habló sobre el balance en torno a los quemados con pólvora durante el mes de diciembre donde resaltó la reducción de un 90% en el número de afectados y que además no se reporte ningún niño, aunque no se descarta que haya un sub registro en este caso.

Comentarios