Este miércoles inicia el paro cívico en Urabá contra los peajes

El Comité Cívico de Urabá reitero la convocatoria para la realización de un paro cívico de carácter pacífico para este miércoles 27 de diciembre para rechazar el cobro de peajes a partir del primero de enero, por obras de la autopista transversal de la Américas.

La autopista Transversal de las Américas atraviesa ocho municipios del Urabá antioqueño y es una de las vías más esperadas del país.

Sin embargo la entrada en operación de casetas de peajes entre Chigorodó y Necoclí, un tramo de unos 95 ha despertado la inconformidad de la comunidad.

El contrato inicial adjudicado en 2010 estableció tres peajes, pero luego de diferentes mesas de trabajo con la comunidad y autoridades se definieron dos: Riogrande-Chaparral entre Chigorodó y Carepa, que solo se pagará en sentido norte-sur, y Cirilo entre Necoclí y el corregimiento El Dos, con caseta en ambas direcciones.

La preocupación de la gente de la región es que los peajes afectarán la economía de una población acostumbrada a desplazarse todos los días entre un municipio y otro y además se pagará por una vía que fue concebida como doble calzada y que se ha reducido a vía mejorada, con problemas de calidad y falta de señalización que han provocado unos 250 muertos en accidentes en los últimos años, y que aún no está terminada, según indicó Iván Rey vocero del Movimiento Iniciativa ciudadana que agrupa a los 690 mil habitantes de Urabá.

Indicó que además, piden la reubicación de los peajes de ubicados en Riogrande y Chaparral, porque se hallan en zonas de influencia de comunidades víctimas del conflicto donde según el Sisben habitan personas de los estratos uno y dos, en su mayoría desempleadas que viven del rebusque y se deben mover de pueblo en pueblo, y a instalarse los peajes los pasajes en transporte público se incrementarían hasta un 35%.

Aseguró que la industria bananera no pagará peajes y la gran industria no pagaran los peajes y por ello piden que las casetas de cobro se ubiquen en el sector de El Tigre, para que quienes entren o salgan de Urabá paguen los peajes y no la gente pobre que habita en la región.

El señor Rey precisó que el paro es promovido por los transportadores y esperan contar con el respaldo de los comerciantes y garantizó que se trata de una protesta pacífica para que el Estado los escuche.

Los promotores del cese de actividades además, le pidieron al gobernador Luis Pérez Gutiérrez que vaya a la región y explique cuál es la realidad del cobro de los peajes y porqué ha dicho que la comunidad no pagará los peajes.

Comentarios