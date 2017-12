Presidente ordenó toda la capacidad institucional para mejorar la seguridad de Medellín: Federico Gutiérrez

Ante los últimos hechos de 7 muertes de embolsados y enfrentamientos de combos delincuenciales en Medellín, luego de la captura de alias Tom, máximo cabecilla de La Oficina, el Gobierno Nacional, expresó su preocupación y dispuso de toda la capacidad de las Fuerzas Armadas, para atender la situación de criminalidad que tiene la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha señalado que se tiene permanente contacto con la Dirección de la Policía Nacional, el propio Presidente Juan Manuel Santos y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para acabar con estas estructuras delincuenciales.

“Justamente hable con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, donde ha ordenado toda la capacidad institucional del país, para resolver todos estos casos y de una vez acabemos con estas estructuras criminales, esto no puede seguir siendo que las noticias son quinta generación de la oficina y entonces una secta, no puede haber más generaciones, hay que acabar con la cultura de la ilegalidad”, dijo el mandatario local.

El alcalde Federico Gutiérrez, invitó a los jóvenes que hacen parte de los grupos delincuenciales salirse de una vez por todas, porque ha advertido que seguirán sin descanso la ofensiva contra la ilegalidad y quienes hagan parte de ella.

“Yo le anuncio a los jóvenes que hacen parte de estas estructuras criminales que se retiren ya, porque nosotros no vamos a parar y los vamos a seguir combatiendo, que no se dejen llevar más de esto mafiosos, que ni siquiera los conocen, que los utilizan y que no les importa la familia de ellos. Que se vengan al camino de la legalidad, que no vale la pena”, manifestó el alcalde.

