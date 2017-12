En 50% se incrementó este año el hurto a bicicletas en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá en 2016 se presentaron 114 casos de hurtos de bicicletas. Durante este año se presentaron 318, es decir hay un aumento del 50% de los casos.

El experto en movilidad, Ricardo Montesuma, aseguró que el sistema de vigilancia en Bogotá es precario y eso lo tienen claro los ladrones “el aumento de bicicletas en la ciudad significa para el ladrón una oportunidad más amplia de encontrar a sus víctimas, además de los sistemas precarios de vigilancia e iluminación”.

Resaltó que además en la mayoría de los casos estos asaltantes no son judicializados “los instrumentos jurídicos para penalizar el robo de bicicletas son bastante limitados, los asaltantes no son judicializados y fácilmente salen de la estación de policía y no hay un segumineto”.

Las localidades con mayor incremento son San Cristóbal con un aumento del 121%, Tunjuelito con 128% y Fontibón con 102%.

