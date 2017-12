Policía entregó 15 mil regalos a niños de escasos recursos en Bolívar

La alegría de la navidad del año 2017 para muchos niños y niñas de escasos recursos que residen en poblaciones del departamento de Bolívar parecía incierta, esto debido a múltiples circunstancias sociales y económicas de las cuales padecen.

La misma situación, la vivencian muchas familias venezolanas que han migrado a esta región del país, agudizándose una realidad general donde los más perjudicados son los niños; en este sentido uniformados del Área de Prevención y Educación Ciudadana desarrollaron en más de 40 poblaciones de Bolívar, la celebración de las novenas navideñas donde se logró una masiva participación de padres y madres con su hijos, obteniendo con esto una integración familiar donde se incentivó la alegría del espíritu navideño y la apropiación de principios y valores, fundamentales para el desarrollo humano de los menores, así como el establecimiento de la paz y el amor en el núcleo familiar.

En la novena de nochebuena, muchos niños fueron sorprendidos al recibir de manos de los uniformados varios juguetes con los que complementaron su alegría por la navidad, las sonrisas en sus labios acentuaban la satisfacción de decenas de uniformados de la Policía Nacional que se comprometieron de corazón en hacer de esta navidad una de las más felices en las vidas de los pequeños.

Un acierto de ello se vivió en la vereda Santa Fe, zona rural del municipio de María la Baja donde el señor coronel Didier Mosquera Tabares acompañado de su esposa y de miembros de la fundación INCLUSOCIAL entregaron pañales, ropa, zapatos y más de 500 juguetes a los niños de esa población; en total fueron más de quince mil los regalos entregados a los niños por la Policía en todo el departamento de Bolívar.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, señor coronel Víctor Hugo Gómez Arias, agradeció a los ciudadanos, fundaciones y miembros de la empresa privada que donaron muchos de estos regalos que le fueron entregados a los niños en especial a los que residen en zonas rurales del sur de Bolívar.

También resaltó el compromiso de los padres de familia y comunidad en general que no permitieron que sus hijos no manipularan pólvora en la celebración de la noche buena, por lo que no se registraron personas quemadas e intoxicadas por elementos pirotécnicos.

