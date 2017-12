Periodista cartagenero denuncia amenazas por parte de familiares de concejal detenida

El periodista Carlos Figueroa Díaz, director del portal Ideaspolíticas.co, denunció que familiares de la concejal Angélica Hodge, quien está detenida por presuntas irregularidades en la elección de la Contralora Distrital, lo amenazaron.

Según Figueroa, mientras departía con varios colegas y amigos en una reconocida discoteca de salsa de la ciudad en la noche del sábado, el esposo de la concejal y un amigo de este lo intimidaron.

“Llegaron hasta mi mesa y me ofrecieron tiros dizque porque yo di la noticia de que la concejal fue capturada y posteriormente fue procesada y le dictaron medida de aseguramiento intramural. A juicio de ellos, el culpable de que Hodge esté detenida, soy yo”, contó Figueroa.

“Me amedrentaron, y mis acompañantes me calmaron, y me fui enseguida en un taxi. Es lamentable que en esta ciudad no se pueda ejercer periodismo. Además también me han denunciado en la Fiscalía por injuria y calumnia”, expuso el periodista.

La situación ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y de entidades que defienden los derechos de los periodistas. Colegas están convocando a un plantón en rechazo a los hechos, para el próximo martes.

