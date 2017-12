Acusan al gobernador y tres ex gobernadores de Sucre por concierto para delinquir

La Fiscalía Quinta de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales, profirió resolución de acusación contra el gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, por el delito de concierto para delinquir agravado a título de dolo.

La decisión del ente de investigación cobija igualmente a los ex gobernadores, Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por el homicidio del alcalde del Roble , Eudaldo “Tito” Díaz; Jorge Anaya Hernández y Jorge Barraza Farak.

El gobernador y los ex gobernadores son investigados tras ser señalados por los desmovilizados alias El Gato y Alias El Moña, de las AUC, de haber participado de una reunión con paramilitares donde se habló de asesinar a un guerrillero de las Farc en el año 2003.

En la misma reunión habrían participado los ex congresistas Álvaro García, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo, Bolívar y José María Conde Romero.

También habrían participado en la reunión el ex concejal de Sincelejo Rigoberto Lara, el ex diputado Walberto Estrada, condenado por para política y la ex alcaldesa de San Antonio de Palmito, Greisy Díaz Guevara.

La Fiscalía, precluyó, sin embargo, la investigación a los mismos políticos por el homicidio de Álvaro Meriño Herazo, según el ente investigador miembro del frente 35 de las Farc.

El guerrillero fue desaparecido y luego asesinado por hombres del bloque “Héroes de los Montes de María” de las AUC a cargo del desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena” .

Comentarios