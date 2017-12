El bebé de oso andino rescatado en Remedios, ya está en el Zoológico de Medellín

El osezno llegó al zoológico Santa Fe, donde se le adelantan exámenes y se le dará cuidados para rehabilitar su comportamiento natural y devolverlo posteriormente a su hábitat.

El ejemplar es un oso andino de aproximadamente dos meses de edad que se encontraba en una finca en el municipio de Remedios, y era alimentado con agua de panela con leche.

Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteran instó a los ciudadanos para que se abstengan de capturar, domesticar o traficar animales silvestres.

El oso andino forma parte de la lista de especies en vía de extinción y está calificado como vulnerable según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“El objetivo es que este individuo empiece a desarrollarse en las condiciones más cercanas a su hábitat natural. La idea es hacer una evaluación permanente de cómo va evolucionando, y esperar la decisión de las autoridades ambientales sobre su resocialización y liberación”, afirmó Iván Gil, director del Parque Zoológico Santa Fe.

El osezno pudo ser rescatado en los límites del sur de Bolívar y el municipio de Remedios, en la Serranía de San Lucas, gracias a un equipo de biólogos y veterinarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, especialistas del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la universidad CES y Corantioquia, quienes con información suministrada por la ciudadanía, se desplazaron a la zona rural para hacer la debida recuperación, tratamiento, liberación y reubicación de este individuo.

El animal había sido encontrado y extraído de su hábitat natural por miembros de una familia campesina que aseguraron que lo encontraron solo en el bosque y que decidieron acogerlo para su protección.

“Invitamos a la ciudadanía, especialmente a quienes habitan en las zonas rurales, a no extraer a los animales de su hábitat natural pues con este accionar terminan afectando la especie”, dijo Carlos Andrés Naranjo, subdirector de Regionalización de Corantioquia, quien asimismo resaltó que “nunca se había tenido reporte de esta especie en el sector, lo cual representa un reto muy importante de seguir estudiando y analizado esta zona y la presencia de esta especie en la misma”.

Por su parte, el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá agregó que “lo que sucedió con el osezno tiene que ver con cómo estamos protegiendo nuestros ecosistemas. Y si estos se van deteriorando con procesos como la deforestación ilegal y acelerada, serán varias las especies que comenzarán a desaparecer. Este no es solo un tema del Valle de Aburrá, es un tema regional y nacional. Por eso, el llamado también es a la conciencia ciudadana, a que no compren flora y maderas que no tienen clara procedencia y autorización legal de explotación”.

Contexto del oso andino

De las ocho especies actuales de osos en el mundo, el oso andino (Tremarctos ornatus), también conocido en el país como oso de anteojos habita Suramérica desde Venezuela hasta Argentina.

En nuestro país esta especie ocupa ecosistemas que le brindan las condiciones necesarias para vivir, y que son precisamente de las zonas que sufren mayor transformación pues es en estas áreas en donde se concentra un porcentaje significativo de la población.

En el departamento de Antioquia se encuentra asociado a las cordilleras Central y Occidental, existiendo reportes en los municipios de Medellín, Girardota, Sopetrán, Belmira, Caicedo, Anzá, Urrao, Betulia, Andes, Jardín, Betania, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Abriaquí, Cañas Gordas, Amalfi, Gómez Plata, Carolina, Briceño, Anorí y Remedios.

Su alimentación se basa en frutas, y cuando estas escasean se alimentan de comidas fibrosas como las bromelias, palmas, frailejón, orquídeas y algunos bambús y árboles desérticos. Adicionalmente comen insectos, roedores, entre otros.

Alcanzan a medir entre 1,30 y 1,90 metros de alto y pesan en promedio entre 80 y 125 kilos.

