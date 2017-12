Gobernador de Bolívar entregó el parque de la felicidad

Con gran entusiasmo y en medio de un caluroso ambiente navideño, los habitantes del barrio Huellas Alberto Uribe recibieron oficialmente el Parque de La Felicidad, por parte del Gobernador de Bolívar Dumek Turbay, como un espacio incluyente diseñado para que personas en condición de discapacidad también puedan disfrutar.

Para el mandatario bolivarense representa una enorme alegría la concreción de esta gran obra arquitectónica, y entregarla en esta época de unión y fraternidad, logró conmoverlo no solo a él, sino también a los habitantes del barrio Huellas Alberto Uribe donde también hay personas que vivieron el flagelo del desplazamiento forzado por violencia y que hoy con este regalo vuelven a sentir tranquilidad.

Es el caso de Nelson Carrillo Pérez, quien vive hace 7 años en este barrio "anteriormente el barrio tenía muchas dificultades para la diversión de sus habitantes, hemos esperado este parque hace muchos años y hoy por fin es una realidad. Estoy feliz, lo que más me gusta es la cancha, podemos jugar baloncesto, estamos muy agradecidos con el gobernador de Bolívar. Gracias a el parque de La Felicidad hoy nos reconocen mas, ya la gente puede salir a recrearse, faltaba este sitio para divertirnos, integrarnos y tener una mejor convivencia".

Este parque modelo, cuenta con 8 juegos infantiles y 10 máquinas biosaludables para la ejercitación física y sensorial de estas personas, cancha multideportiva, zonas verdes, al igual que áreas de acceso y evacuación para quienes deben desplazarse en silla de ruedas. La inversión de este escenario recreativo fue de $2.857 millones, y beneficia a más de 400 personas que hoy, gracias a la gestión del Bolívar Sí Avanza, dispondrán de este maravilloso lugar para realizar sus prácticas deportivas acorde a sus necesidades y limitaciones físicas.

Durante la entrega también estuvo presente el alcalde (e) de Cartagena, quién mostró gran satisfacción por trabajar en equipo con el mandatario bolívarense "Queremos agradecerle al gobernador porque hoy nos demuestra su cariño, su amor y su entrega por Cartagena, usted me ha enseñado que obras son amores. Cartagena es una ciudad que sí avanza y que hoy cuenta con este parque de La Felicidad que es modelo y ejemplo para todo el país".

Por su parte Turbay Paz realizó un recorrido por todo el parque en compañía de la comunidad, quienes jugaban, se divertían y expresaban su alegría. "Con un clamor y una ilusión los habitantes y lideres de la comunidad me pidieron tener la posibilidad de pensar en tener algo en ese lote desmontado que era antes. Dios me dio la oportunidad de poder gobernar y priorizar entregándoles a ustedes este hermoso parque. Siento una gran felicidad porque hemos visibilizado este barrio. La gente no sabía donde queda Huellas Alberto Uribe, y hoy con este parque se convierte ahora en el mejor centro de atracción no solo para que los jóvenes vengan a hacer deporte y recrearse, sino es la posibilidad real de que haya mejor seguridad y no descansaré para que las condiciones de vida sean las mejores para ustedes" expresó el mandatario.

Al final de la jornada los niños y niñas cantaron la novena, y los equipos de baloncesto Amigos de Cartagena y Amigos de Bolívar le pidieron a el gobernador hacer el saque de honor, para dar inicio al primero de muchos juegos que a partir de hoy podrá disfrutar sanamente cada uno de los habitantes del barrio Huellas Alberto Uribe y alrededores.

