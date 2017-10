Beneficiarios de sustitución de cultivos de coca salen a protestar

Más de 200 familias ubicadas en la vereda Caño Indio, espacio territorial de las farc y en la vereda Palmera que conforman parte de la zona rural de Tibú se acogieron este año a los beneficios del programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Hoy, aseguran sus habitantes las poblaciones están libres de coca, los campesinos, decidieron dejar de lado las actividades ilícitas por los beneficios ofrecidos por el gobierno en el marco de la sustitución “el gobierno no nos ha cumplido en las necesidades que nosotros tenemos como campesinos” expresó, el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Indio, Luis David Rincón.

Señalo que el mayor retraso consiste en los proyectos productivos para iniciar los procesos de siembra y producción “estamos en el tercer pago y no hemos empezado, en el tema de los obreros tampoco nos han cumplido y en nuestras veredas el tema sigue siendo el mismo, las carreteras no están en buen estado, no tenemos en estos momentos energía y esa es nuestra inconformidad y lo que nos lleva a salir al paro para que el gobierno nos cumpla… como campesinos esa es la única manera que tenemos para que el gobierno nos escuche” agregó el dirigente comunal.

Una situación similar se registra en la vereda Palmera, ubicada a pocos metros del espacio territorial de las farc, allí su habitantes, reclaman un sistema de acueducto con distritos de riegos para iniciar el proceso de implementación de los proyectos productivos “de esta vereda con obreros y todos son en total somos 57 familias que hicimos la sustitución de los cultivos, el gobierno, no nos ha cumplido a los propietarios ni a los obreros en la asistencia alimentaria que era el millón ochocientos que tenía que llegar con el primer o segundo pago, estamos en el tercero y hasta el momento no ha llegado, porque nosotros acabamos la mata y no tenemos de que echarle mano.

Los labriegos se concentran en el campo petrolero en la vía Cúcuta – Tíbú donde esperan cumplimiento del estado con los puntos concertados.

