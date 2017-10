Juntas comunales en el Catatumbo rechazan paro campesino

Las organizaciones comunales al norte del departamento, rechazaron las medidas de hecho y los bloqueos programados por asociaciones campesinas para protestar contra el gobierno en la región del Catatumbo.

Desde las juntas de acción comunal especialmente en la zona rural de Tibú, se expresó el malestar por estas acciones que aseguran van en contravía de la tranquilidad y de afectar la vida de los campesinos y de sectores económicos de la región.

Oner Galvan líder en el corregimiento de la Gabarra dijo que “este no es el mecanismo para reclamar la atención, nuestra zona tiene unas comunidades muy vulnerables, debemos buscar el dialogo el acuerdo de paz está en marcha y en ese sentido el gobierno tiene la responsabilidad de responder por los acuerdos que allí quedaron contemplados”.

Dijo además que “últimamente nos están metiendo paros comunales, y marchas y no estamos de acuerdo. Nos sentimos preocupados porque esto no deja nada bueno y nosotros en eso no estamos metidos”.

Señaló que “es mejor buscar acciones en la que todos podamos discutir las ideas, sin hechos que terminen cobrando vidas o que perjudiquen más a la región”.

Miembros de 24 acciones comunales rechazaron la convocatoria de algunas organizaciones sociales, que empezaron las movilizaciones y que hoy dejan el departamento de Norte de Santander incomunicado.

