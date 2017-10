Gobernación de Bolívar clausuró semana sobre prevención del embarazo adolescente

Con el objetivo de defender los derechos sexuales y reproductivos, prevenir embarazos en los adolescentes del departamento de Bolívar, y desde las distintas áreas, sociales, recreativas, culturales y educativas apoyar a los jóvenes a lograr un proyecto de vida esperanzador, se llevó a cabo en el Centro Administrativo Departamental, la clausura de la Semana Andina con el foro “La sexualidad se vive en paz”.

Durante el evento participaron jóvenes de diferentes instituciones educativas principalmemte de los municipios de Arjona y Villanueva, que son las poblaciones donde más se han detectado embarazos a temprana edad. La apertura del foro estuvo a cargo de la Gestora Social del departamento Liliana Majana, quien invitó a los jóvenes a tomar decisiones con responsabilidad “no arriesguen su futuro, no pongan en juego su salud, no traigan niños al mundo que aún no están preparados para educar, no es un compromiso con nadie distinto a ustedes mismos, su compromiso es salir adelante, su deber es disfrutar y vivir cada etapa de la vida a plenitud”.

Con este evento organizado por la Gobernación de Bolívar, en el que participaron entidades como el ICBF, Mutual Ser, Fundación Juan Felipe Gomez Escobar, Fundación Ser Social y contó también con el apoyo de Iderbol y Bellas Artes, se pretende movilizar voluntades y acciones sociales y políticas que sirvan de oportunidad y sustento para que la situación del embarazo en la adolescencia cambie su tendencia, mitigue sus efectos y se posibilite el logro de expectativas, anhelos y metas que tiene esta población.

Por otra parte, la cuota de humor estuvo a cargo de Mildre Cartagena y su hijo Jose Antonio, dos personajes populares que en medio de chistes y risas le expresaron a los jóvenes y adolescentes de Bolívar consejos para preparar su proyecto de vida.

También, de acuerdo a lo expresado por Aury Sanchez, líder de la Dimensión SSR de la Secretaría de Salud de Bolívar, se revisaron estadísticas e indicadores de por qué se embarazan los adolescentes en Bolívar. En ese sentido se conversó con los jóvenes acerca de cuáles son sus inquietudes sobre la sexualidad y atención en salud, y desde la secretaría de Salud de Bolívar se recogieron todas esas inquietudes para crear una gran estrategia que apoye y fortalezca los programas de "Aguanta todo tiene su tiempo" liderado por la oficina de gestión social, y "Te cuento mi plan" y así llegar a muchísimas otras poblaciones.

El Bolívar sí Avanza busca además, que los jóvenes del departamento tengan prioridad en el estudio y trazen metas claras en su vida. "Sueñen en grande y desde sus estudios edifiquense para que sean profesionales de bien que le aporten cosas positivas a la sociedad bolivarense" manifestó el Coordinador de Salud Pública de Bolívar, Antonio Sagbini.

Comentarios