Recomendaciones de la policía de Cartagena para la celebración del Halloween

En diferentes espacios en instituciones educativas, miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena, adscritos al Grupo de Infancia y Adolescencia y Prevención y Educación Ciudadana adelantaron charlas con niños, niñas y adolescentes, motivando la adopción de medidas de seguridad por un mes de los dulces seguro y en paz, en la celebración de Halloween, este 31 de octubre.



Entre las actividades desplegadas se realizó una intervención en algunas instituciones educativas ubicadas en el barrio Flor del Campo, donde unidades adscritas a la Estación de Policía Virgen y Turística brindaron recomendaciones de seguridad para que esta fiesta para los niños, niñas y adolescentes, no se convierta en una pesadilla para los padres de familia:



· Detrás de los adultos disfrazados puede estar escondido un delincuente, por eso es conveniente que los padres de familia acompañen a sus hijos a hacer el recorrido para pedir dulces.

· No deje la responsabilidad del cuidado de sus hijos a otros menores de edad.

· No soltar la mano de los niños, especialmente en el cruce de vías.

· Es muy importante que los niños porten una escarapela con el nombre, teléfono y dirección, en caso que se extravíen.

· Explicarles a los niños que no es seguro hablar con extraños, ni recibirles cosas; en caso de extraviarse acudir o buscar un Policía o un Vigilante y no a cualquier persona.

· No permitir que los niños jueguen con fósforos, encendedores y/o velas, los disfraces suelen ser de materiales inflamables.

· Pedir dulces sólo en lugares conocidos o que ofrezcan total seguridad. No aceptar dulces o golosinas de personas desconocidas.

· Este pendiente de posibles mensajes o invitaciones hechas por las redes sociales a reuniones o invitaciones a sitios o lugares desconocidos.

· No permitir que los niños permanezcan en la calle hasta altas horas de la noche, ni que grupos de niños recorran las calles, así sea del barrio donde residen.

· Los disfraces deben ser acordes al clima y a la estatura del niño, para evitar enfermedades y accidentes; les debe permitir ver, hablar y movilizarse sin problema.

· Verificar los dulces que los niños reciban; se deben desechar las golosinas que no estén con la envoltura perfectamente sellada y en buen estado, revisar que no estén adulterados, rotos, vencidos o el empaque húmedo.



La Policía Metropolitana de Cartagena continuará atenta a los requerimientos de la ciudadanía e invita a la comunidad a que aporte información que contribuya a derribar los flagelos de delincuencia, para tal fin pueden utilizar la línea 123 de emergencia o 156 de la Red de Cooperantes, en donde profesionales de policía garantizan completa confidencialidad.

Comentarios