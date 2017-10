Los mobiliarios de las playas de Cartagena solo los usan los fines de semana

El mobiliario instalado en las Playas de Bocagrande de Cartagena, instalado como parte del piloto del plan de ordenamiento de playas, funciona solo los fines de semana. Así lo denunciaron en Caracol Radio vendedores y carperos que trabajan en la zona.

El mobiliario, que consta de casetas para salvavidas, baños públicos y centros de atención prehospitalaria, fue entregado el 1 de abril pasado por el Gobierno nacional, con una inversión de 6.500 millones de pesos.

“La gente va a utilizar los servicios y no hay quien los atienda porque solo funcionan los fines de semana. Los salvavidas si están constantemente a pesar de no tener contrato, pero los baños funcionan los fines de semana, y a los turistas entre semana les toca caminar buscando un baño. Y en el centro prehospitalario, hace mucho que no vemos paramédicos”, indicó Abel Espitia, propietario de un kiosko en la playa.

“La gente se está quejando demasiado, eso no tiene ninguna clase de uso. Los turistas se preguntan para que los construyeron si no iban a funcionar todos los días, sostuvo Eduardo Pérez, carpero.

El malestar también tiene que ver con la tarifa de uso de los baños públicos, que oscila entre 1.200 y 1.500 pesos según los vendedores cercanos, y que para ellos, es demasiado alta.

Comentarios