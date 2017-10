Hombre de 55 años mató a su esposa de 24 años en el oriente de Cali

Los hechos ocurrieron en el barrio República de Israel en la Carrera 42B #38ª - 76, donde la víctima Paula Andrea Arce de 24 años dormía con su hija de 5 años en la cama de la menor, cuando su pareja Miguel Ángel Pérez Arteaga de 55 años, quien la sorprendió durmiendo y la atacó con una navaja con la cual le ocasionó la muerte después de cinco heridas.

El caso se presentó en la vivienda materna de la joven, en la que habitaba la pareja que en los últimos meses sostenía una relación complicada por el violento comportamiento y los celos de este hombre.

La madre de la joven le dijo a Caracol Radio que se encontraba en el primer piso cuando escuchó un grito de su hija, “Yo estaba abajo y escuché que mi hija metió un grito horrible y subí de inmediato, ahí lo vi limpiándose las manos y cuando entré al cuarto estaba la niña ensangrentada y mi hija no me respondía. Sólo sé que él salió y le dijo a una vecina que se había equivocado, que había matado a Paula y se fue”.

Según el hermano de la joven Miguel Ángel estaba tomando licor desde temprano y comenzó a molestarla. Tuvieron una discusión y ella se fué para la pieza de su hija. Después el hombre la siguió y le causó la muerte.

“Desde temprano se veía que él y los hijos estaban ofendidos con ella. No se escuchó nada, sólo el grito de ella, mi mama llamó a la policía porque él estaba sospechoso, pues me estaba esperando para montármela a mí, se encerraron allá y mi mamá subió y les dijo que ya había llamado a la policía, pero no le abrieron la puerta. Mi mamá le dijo a la niña ‘ábrame la puerta, ábrame la puerta. Paula, Paula, ábrame la puerta, luego el hombre salió y vio a la niña ensangrentada, y dijo ‘mijo, él le hizo algo a mi hija, él le hizo algo’. A lo que salió él le dijo a una vecina que había cometido un error, que había matado a Paula, la mujer. El cada vez que tomaba se venía contra todo mucho más con ella y conmigo tuvo varios problemas”, asegura el hermano de la víctima.

Familiares piden apoyo de las autoridades para capturarlo, “Que nos ayuden, que se haga justicia, que lo capturen y que le den toda la pena, igual a los hijos, ellos también fueron cómplices, porque en varias ocasiones le escondían las armas. Él tiene varias capturas, varios antecedentes y tenemos papeles para demostrarlo”.

En eso aprovechó el homicida para salir de la casa y decirle a una vecina en la puerta que había matado a Paula Andrea y luego se voló. "Este era un hombre muy celoso que se enfrentaba con el que fuera por solo mirar a Paula Andrea", recordó la mamá de la joven asesinada en la casa de sus padres.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda del hombre.

