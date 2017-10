Este miércoles se realizará el simulacro de evacuación en Bogotá

Este miércoles 25 de octubre se realizará el simulacro de evacuación en Bogotá a partir de las 10 de la mañana. Se espera una participación de más de 1 millón de personas.

Richard Vargas director del Instituto Distrital del Riesgo, aseguró que la novedad este año es la diversidad de empresas privadas inscritas al simulacro, las notarías y la cárcel Distrital harán también la evacuación desde la cárcel hacia los patios internos.

Manifestó que se trata de la media hora más importante del año.

No se descarta que haya personas que tomen la evacuación de manera deportiva sin embargo, la gran mayoría lo toma con seriedad y gran aporte.

El simulacro lo convoca la alcaldía pero también lo hace el sector privado, todo se ha coordinado con las ARL, Fenalco y los comités de ayuda mutua, ellos incluso fueron quienes decidieron la hora en que se llevará a cabo la evacuación indicó Vargas.

El Director aseguró que dependiendo de las circunstancias se debe actuar, es decir dependiendo de la sismorrecistencia de las edificaciones, si las personas se encuentran en un edificio sismorresistente se recomienda que permanezcan allí hasta que pase el temblor, pero si el edificio no es sismorresistente si se recomienda evacuar lo más pronto posible.

Además dijo que mientras ocurre el temblor no es recomendable meterse debajo de la mesas porque el material no es de gran resistencia, si no hacerse al lado de estructuras más fuertes como los sofás o muebles grandes, aun así recomendó a los ciudadanos visitar la página web del IDIGER www.idiger.gov.co para mayor información al respecto.

Comentarios