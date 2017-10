Estas son las iniciativas productivas de las Farc en Pondores, La Guajira

Una de las mayores esperanzas de los guerrilleros al dejar las armas, fue la de los proyectos productivos que de la mano de entidades como el Sena ya deberían estar implementándose en las zonas. Sin embargo, se ha convertido paulatinamente en su mayor preocupación, o al menos así lo expresan en Pondores, La Guajira.

Alirio Córdoba, integrante de las Farc en este lugar, dice que "los proyectos productivos no han sido lo que deberían ni en Pondores, ni en ninguna parte del país. Lo que se logra ver en los campamentos es toda iniciativa de los mismos militantes, iniciativa nuestra para no cruzarnos de brazos y morir de hambre".

El Sena ha llegado a Pondores con cursos de piscicultura, agricultura y sastrería, y algo de sistemas y de cocina. Muchos guerrilleros, como María Arias, afirman que la oferta es escasa y poco seductora. Las clases no son por más de 10 horas acumuladas, y en el caso de los computadores, la situación es hasta irrisoria, ya que al no haber tocado un ordenador en sus vidas se necesita de práctica constante y no una clase en un año.

"Uno espera más, uno que sale y espera encontrarse con un panorama más alentador. Porque a todos no nos gusta la piscicultura, a todos no nos gustan las confecciones y la agricultura. Nosotros teníamos otras expectativas, nos gusta el diseño, nos gusta el tema de la comunicaciones, pero nada de esa oferta siquiera se ha insinuado por acá", dice María.

Así las cosas, los guerrilleros han emprendido sus propios proyectos productivos, dicen que es la única manera de sentirse útiles, ya que de lo contrario estarían obligados a ver pasar el tiempo en el campamento. Algunos, ya empezaron a adelantar proyectos en tierras cercanas, que tienen que ver con agricultura y la cría de caprinos, muy común en La Guajira.

De todas las iniciativas, llama mucho la atención la del turismo. Los mismos guerrilleros, han iniciado un proyecto denominado 'Centro eco turístico y cultural fariano del Perijá'. Con ello, buscan aprovechar su conocimiento de la zona y el interés internacional en el proceso de paz, para mezclarlos y armar una ruta eco turística, dirigida por ellos mismos.

