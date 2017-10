El Estado debe un billón de pesos a las EPS

El senador Sammy Merheg explicó que esa es la mayor preocupación que les quedó luego del análisis del presupuesto de la nación para el próximo año, el hecho de que no quedó estipulado ningún recurso para cubrir esa deuda que tienen los gobernadores de los diferentes departamentos del país y los alcaldes, con las EPS, por el concepto de prestación de servicios y entrega de medicamentos que no están dentro del Plan Obligatorio de Salud, POS.

Y es que las tutelas que protegen el derecho fundamental a la salud y que son falladas en favor de los usuarios, terminan obligando a las EPS a prestar servicios que no son obligatorios y por los que no hay dineros presupuestados, para después ser cobrados a los entes territoriales, no al gobierno nacional, sino a cada departamento o ciudad donde hay hospitales públicos.

"Hasta el año pasado la deuda de la gobernación de Risaralda era de 8000 millones de pesos y hoy es de 24 mil millones. No hay un solo gobernador o alcalde que no esté preocupado por esta deuda porque no hay de dónde pagar", explicó Merheg quien confirmó que aunque se procuró en el presupuesto destinar 500 mil millones de pesos para pagar esas deudas, no se pudo debido a la falta de recursos del país. Recordemos que el presupuesto nacional se redujo en 3%.

Sin embargo, el senador confirmó que tres destinaciones de recursos sí se incluyeron en el presupuesto nacional para disminuir la crisis de la salud.

Lo primero, 500 mil millones de pesos para ayudar a pagar la deuda de Caprecom.

Lo segundo, destinar recursos para que los hospitales públicos puedan hacer créditos respaldados por la deuda de Medimás, para conseguir mejorar su flujo de caja.

y finalmente, permitir que el presupuesto de los hospitales públicos se asigne anualmente de acuerdo a la facturación aprobada y no a los ingresos, pues esto ha sido una 'traba' para incrementar el flujo de caja de los centros hospitalarios, según lo indicó el senador.

