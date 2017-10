Sergio Fajardo considera violenta la campaña de Margarita Restrepo

El exgobernador Sergio Fajardo califica de violenta la campaña de la representante a Cámara del centro Democrático Margarita Restrepo contra los demás aspirantes presidenciales, y considera que con esos mensajes e imágenes la congresista pretende establecer una diferencia entre los miembros de su partido y las demás personas en la política y en el país.

“Creo que es una forma violenta de tratar de mandar un mensaje o establecer una diferencia con las personas. Yo creo que sin duda cada quien tiene derecho a presentar sus planteamientos ofrecer sus alternativas, pero en términos simbólicos en términos verbales se puede demeritar el valor personal de cada persona para defender una idea o algún tipo de propósito que tenga”, declaró el también ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo al ser consultado por las publicaciones de la congresista Restrepo en su página de Twitter.

El señor Fajardo Valderrama rechazó por violentos los trinos de la señora Restrepo con fotografías de aspirantes presidenciales y congresistas amordazados con la leyenda “Bravucones inconsistentes” (la misma que usó el expresidente Uribe en un debate en el senado) y con el remate “Los callaremos en las urnas”.

Según el aspirante presidencial del movimiento político Compromiso Ciudadano (por firmas): “Eso es hacer violencia, eso es una forma violenta en un país que precisamente necesita pasar la página de la violencia y la destrucción, del miedo de la rabia, del odio, de la agresión verbal que es tan fácil en Colombia”.

Admitió que no conoce a la Representante a la Cámara Margarita Restrepo, del Centro Democrático, y consideró que esos mensajes pueden una “salida desafortunada” de la congresista antioqueña.

“Yo creo que es una salida desafortunada de una persona que yo no conozco y realmente hasta el día de hoy no le conozco ninguna idea… se hace notar precisamente en el contexto de las redes sociales al mostrar una imagen violenta. Nosotros lo que queremos en Colombia es precisamente que las personas destaquen no por la violencia sino por la decencia y la inteligencia”, remató el exgobernador Sergio Fajardo Valderrama sus declaraciones a través de Caracol Radio.

En sus trinos con personajes amordazados, la congresista Margarita Restrepo incluyó a los aspirantes presidenciales Claudia López, Humberto De la Calle, Sergio Fajardo, y a los congresistas Armando Benedetti e Iván Cepeda.

