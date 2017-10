En un cara a cara 11 víctimas confrontaron a cuatro exjefes paramilitares en Medellín

Se trató del cumplimiento de una sentencia de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en donde cuarto exjefes paramilitares tenían que pedir perdón a los familiares de 11 de sus víctimas en el Magdalena Medio.

El acto tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Medellín en donde los exjefes paramilitares Ramón Isaza, alias “el Viejo”, su hijo Oliverio Isaza, alias “Terror”, John Fredy Gallo, Walter Ochoa Guisao y Luis Eduardo Zuluaga, escucharon las intervenciones de cada familiar víctima a la vez que reconocieron el daño causado.

“Yo quería saber la verdad y tenía muchas preguntas por hacerle a ellos y con el apoyo sicosocial logré preguntarles por qué mataron a mi padre Gustavo de Jesús Martínez, con el llanto y todo pero fui capaz de hacerlo”, dijo Isabel Cristina Martínez. Su padre fue asesinado por ese grupo armado ilegal en Puerto Boyacá, en octubre del año 2000.

Por su parte, Walter Ochoa, alias ‘El Gurre’, excomandante del frente que cometió la masacre de los trabajadores de Saferbo, respondió “que no hay justificación y sé que no se puede remediar el dolor por estos hechos que se cometieron. Fue algo que se salió de control porque no se dio la orden de asesinar a esas personas que nada tenían que ver con el conflicto, si no de apoderarse de una mercancía (telas camufladas)”.

