Mineros del nordeste de Antioquia amenazan con nuevo paro por cierre de unidades mineras

El presidente de la Mesa Minera del Nordeste de Antioquia, Elióber Castañeda, anunció, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, que es probable que nuevamente vayan a paro como forma de protesta por el eventual cierre de 10 unidades mineras que habrían obtenido amparos administrativos de la multinacional Grand Colombia Gold.

De acuerdo con el dirigente, estas minas aún no se han certificado ante la Mesa Minera y desconocen cuáles serían, sin embargo deja claro que, independientemente de las que sean, no van a permitir que se lleve a cabo el cierre de un más socavón en Segovia o Remedios.

“Grand Colombia Gold está presionando al gobierno departamental para ejecute los amparos administrativos y no lo vamos a permitir”, dijo Elióber.

Con base en lo anterior, el dirigente gremial le recordó al Gobierno que ya existen unos acuerdos y que de ser incumplidos “nos pararemos en pie de lucha”.

“Hago un llamado a todos los mineros para que nos pellizquemos, no nos sigamos dejando atropellar de estas multinacionales, no nos van a ver más la cara de bobos. Hago un llamado a seguir unidos y quienes no se han acercado a la mesa minera háganlo y vamos todos a defender nuestros derechos pero no puede ser lo que va a ocurrir”, puntualizó el directivo del gremio minero.

