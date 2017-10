Precarias condiciones en la zona de transición de las Farc en Caño Indio

En la zona de transición de las farc, en la vereda Caño Indio en el municipio de Tibú la situación sigue siendo precaria para quienes permanecen en el lugar.

El mayor viacrucis se tiene en la vía de acceso entre Tibù y la vereda donde se tarda cerca de cuatro horas ida y regreso al área para conocer el territorio “los proyectos productivos no han llegado, no hay energía, la vía esta más o menos se puede uno mover pero no es una vía que nos pueda resolver en un tiempo de invierno” manifestó uno de los ex combatientes.

Ocho meses después las condiciones de vida en infraestructura, servicios públicos y de movilidad continúan siendo precarias en la zona de transición de las Farc donde tan solo queda el 50% de los exguerrilleros. De los 317 guerrilleros que llegaron a la zona veredal hoy solo queda un 50%, son muy pocos los que permanece allí “ya han salido muchos a visitar las familias, otros se han ido para otros espacios territoriales como mesetas, Arauca, ya ellos, se han incorporado a esos espacios”.

De la disidencia, nadie habla en este espacio territorial, ni de la posible conformación de quienes salieron del lugar a formar parte de otros grupos irregulares. Quienes allí permanecen, solo buscan un cambio social y político desde la dejación de armas y su reintegración a la sociedad.

Caracol Radio

Los servicios públicos se dan a “cuentas gotas” el agua es tomada de uno de los pozos de la zona con todo el riesgo sanitario que esto implica, la luz, solo la ven dos horas diariamente a través de una planta y en horario de 6 pm a 8 pm.

El campamento que fue habilitado tiene espacio para cien dormitorios, en el que algunos, aún no lograron acondicionarse al cien por ciento, y muchos en su interior quedaron a medias “Estamos desconcertados, creo que están todas las cosas por hacer, hay una serie de incumplimientos, lo que se acordó fue una cosa y lo que está pasando es otra” dijo uno de los ex guerrilleros.

Caracol Radio

En el lugar les fueron acondicionados una zona de alimentación, una cancha para la recreación y un espacio para la instrucción educativa en manos de un profesor de origen costeño, dos cucuteños y dos bogotanos está el proceso de alfabetización que se adelanta por ciclos donde 148 ex combatientes se están formando “tenemos niños y adultos, nos hemos sorprendido con muchos de ellos por su conocimiento en historia, les hacemos pruebas para determinar los ciclos y el avance es sorprendente” expresó uno de los maestro, contratados mediante un convenio interinstitucional.

Este punto de aprendizaje, es quizás el factor que más provecho intelectual y en tiempo le están sacando los ex guerrilleros, las clases se dictan todo el día en jornada de la mañana y tarde.

Sin embargo, aseguran que hoy se sienten un poco desconcertados, sus condiciones de vida no han mejorado, se mantienen igual “estamos casi que igual cuando estábamos en el monte, algunos quieren regresarse, acá hay mucho que hacer”. En la actualidad, quedan cerca de 50 familias que esperan el cumplimiento de los acuerdos con proyectos productivos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y rehacer su fase de reincorporación a la vida civil.

Indican que por eso es la desolación, aburrimiento y desconcierto frente a lo que han vivido desde hace varios meses cuando llegaron al lugar.

Aunque algunos salen hacer política, otros son callados, herméticos, salen a seguir los lineamientos de la organización en el proceso, además de reencontrarse con sus seres queridos, para ellos, hay todavía muchas cosas que mejorar e implementar y que deben tenerse y aplicarse con urgencia para evitar que se produzca un abandono del proceso en el que todos en su mayoría quedaron comprometidos.

Indican que pese a la situación, no pierden en algunos momentos la esperanza de tener un país en mejores condiciones para todos, y que sus motivaciones en la lucha sean enterradas para siempre, y puedan crecer junto a sus ideas en un ambiente donde todo el pueblo logre reconciliarse entre unos y otros y alcanzar una verdadera paz.

En ese espacio de Caño Indio, también hay lugar para un pequeño altar donde con fotografías y flores rojas no olvidan a sus máximos cabecillas y a quienes perdieron la vida en acciones de la fuerza pública en varias regiones del país.

Pocos niños u madres se observan en el momento, la música popular ambienta el lugar en medio de una espesa selva como lo es el Catatumbo que todavía les recuerda sus épocas y que ahora disfrutan desarmados y con la confianza de que las cosas mejoren para ellos, para los habitantes de la región y por qué no desde ese rincón empezar a contribuir en un pequeño porcentaje en esa paz que tanto anhelamos llegue.

Comentarios