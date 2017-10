Concejo de Cartagena pide se caduque convenio con DNP y Fonade sobre riesgo del POT

Después de escuchar a Irving Pérez, tercer Secretario de Planeación que ha tenido el Distrito este año, señalar que el avance del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es de un 3%, el Concejo en pleno solicitó al alcalde (e), Sergio Londoño, se caduque el contrato suscrito con la firma Inypsa e Idom, encargada de los estudios sobre determinantes ambientales y riesgo en la carta de navegación de la ciudad.



En la sesión de hoy, no solo se habló del avance del POT, sino del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP). Los concejales exigieron al Secretario de Planeación que el PEMP debe ser discutido en la corporación porque así lo exige la ley.



César Pión, concejal citante, recalcó que la ciudad tiene derecho a conocer los reales avances del POT y del PEMP, pues son muchos los intereses que se ciernen en estos dos planes.



El secretario de Planeación Distrital, Irving Pérez, se refirió al Plan De Ordenamiento Territorial y explicó que sigue vigente el convenio entre el Distrito, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y Departamento Nacional de Planeación (DNP), que está cumpliendo con los tiempos, pues se han recibido 17 entregables, lo que corresponde al 3% de la información.



De inmediato, el concejal, David Caballero, enfatizó qué no entendía como después de tanto tiempo, el avance en la formulación del POT de Cartagena era de un 3%. “No entiendo qué tipo de convenio hicimos. Aquí tenemos gente capaz para hacer el POT y no necesitamos gente foránea”, dijo refiriéndose a los funcionarios de la firma Inypsa e Idom, contratada por el DNP para hacer los estudios de riesgo.



El Secretario de Planeación precisó que el convenio es por 18 meses y que aún no ha concluido. “Una vez concluyan, esto debe ser avalado por la autoridad ambiental que es Cardique”, dijo.



El concejal Cesar Pión pidió una interpelación para advertir que: “Esta corporación ha sido doliente del desarrollo de la ciudad y más de 12 veces se ha citado a la secretaria de Planeación para que explique los avances del POT y en cada ocasión nos dan una información diferente. Los concejales debatimos asuntos de ciudad, pero los funcionarios hacen caso omiso. Desde el pasado mes de junio Cardique entregó las determinantes ambientales, pero no se ha hecho nada. Se debe definir si se acaba el contrato con la firma Inypsa e Idom. La comisión del plan y el Concejo cuestiona al Distrito por la demora en la construcción del POT”.



Por su parte, el concejal Américo Mendoza precisó que: “Es motivo de preocupación por la situación que se presenta porque este gobierno ya va por casi el 50% de su tiempo y no existe siquiera un borrador del POT. Si hacemos un balance de lo que en los últimos seis años de lo que se ha gastado en el POT, creemos que van más de $20 mil millones. Cada vez que llega un funcionario, invalida lo qué hay. La doctora Luz Helena Paternina trajo un personal foráneo para construir el POT. Yo digo que si ese POT si no está construido a junio del próximo año, difícilmente se puede aprobar. El POT requiere de la participación de todos. Se ha dilatado la construcción y debe haber un documento técnico a manera de borrador para trabajar en las modificaciones. Los contratistas que han traído de Bogotá, nos ayudan en la parte cosmética, lo que refiere a las técnicas de presentación, pero el diagnóstico como tal se genera aquí, aunque lo más fuerte es que la aprobación la deben dar ellos”.



Mendoza recomendó al Secretario de Planeación nombrar un gerente de proyecto para darle importancia al POT.



Así mismo, el concejal Antonio Salim Guerra, precisó que la ley ordena que todas estas situaciones sean discutidas en el seno de la corporación, pero en muchas ocasiones algunos gobiernos se han querido pasar la ley por la faja.



“En el periodo pasado ocurrió con la Zona Norte, y ahora hemos venido defendiendo el patrimonio, pero no pasa nada. Y entonces grandes firmas hacen y deshacen en el tema arquitectónico. Se han gastado importantes recursos en la formulación del POT y yo me pregunto: ¿Cuánta plata va a invertir el gobierno distrital en estudios?, sino se hace nada. No vamos a aceptar que nos traigan un libro grande para que lo aprobemos, pues hay intereses macabros de grupos económicos. No sabemos cuánto va a demorar este nuevo gobierno”, indicó Guerra.



Entre tanto, Javier Curi, recordó que mediante “la Resolución 152 le hicimos la misma pregunta a la doctora Luz Helena Paternina, y ella nos respondió que el Distrito se encontraba en el proceso de alistamiento de los documentos que servirán como base para la etapa preliminar. Yo me pregunto: ¿Aún estamos en la etapa preliminar? He querido conocer los resultados de los estudios, pero no entregan la información”.



Para el presidente del Concejo, Lewis Montero, el POT es un carro que solo anda hacia atrás, es decir solo le funciona la reversa. “Desde el 2009, no sé si se ha invertido más en Planeación o en Transcaribe. Se gasta en estudios. Recuerdo que hace unos años se hizo el POT, y se presentó ante las instancias, pero no se aprobó por los marcados intereses particulares. Ya es hora de que el Concejo tome una decisión sobre este tema. No podemos permitir que se siga dilatando la construcción del POT. No podemos permitir que se sigan dando cambios en el POT por intereses.



La concejal Duvinia Torres recalcó: “Tengo seis años de estar en el Concejo y siempre vienen los secretarios a hablar sobre los avances del POT, pero resulta que no hay POT. No entiendo qué pasó con el documento que dejó Judith Pinedo en 2009 que llegó hasta Cardique. La propuesta es que a partir de hoy se haga una mesa de trabajo permanente con Planeación Distrital. Pienso que Planeación y Fonade deben responderle a la cuidad. Por eso me atrevo a pedir que se cancele el contrato. Pero deben responder a la ciudadanía. Debemos hacer seguimiento constante porque la información se tiene, solo faltan unos estudios. No podemos permitir que los curadores sigan haciendo de las suyas, solo porque hay intereses particulares. Se debe aplicar la ley a Fonade. Cartagena necesita su POT”.



El concejal Rodrigo Reyes reflexionó que mientras no exista continuidad en el Gobierno no pasará nada. “Miren que Primero La Gente ni siquiera ha mandado la terna y nadie sabe por qué. Recomiendo que hagan la cosas bien por la ciudad. Hasta cuándo vamos a estar en esto. Yo llevo unos pocos meses en la corporación y ya he oído hablar del POT y del PEMP varias veces. Lo que queremos es que se den a conocer lo que exista del POT porque la ciudad merece conocer en qué va”.



El concejal Wilson Toncel se refirió a la disparidad de criterios de los funcionarios distritales, pues recordó que en el pasado mes de julio el entonces Secretario de Planeación, Leopoldo Villadiego, informó al Concejo que en enero debía estar firmándose el POT. “Lo triste es que hoy regresamos a lo mismo. A muchos cartageneros y de otras partes que tienen intereses les conviene que la ciudad esté sin POT. Invito a Irving Pérez revise al interior de la dependencia para que conozca los que hacen los planes de manejo para favorecer a terceros”.



El concejal David Dáger preguntó de quién es la responsabilidad del contrato entre Fonade y el Distrito, y el Secretario de Planeación respondió que es del Distrito. Entonces, Dáger indicó que se instó al gobierno que ese contrato iba a atrasar el POT, aunque para ello se aprobaron casi 7 mil millones de pesos. “Firmaron un convenio con Fonade y ellos sub contrataron con una gente de otras partes del país y unos pocos de aquí. Perdimos todo porque se le entregó esa responsabilidad a unos particulares. Sin POT todo el mundo hace lo que quiere. Por ejemplo, el tema del edificio que se levantó cerca del Castillo de San Felipe ha sido tratado y se advirtió, pero nadie hizo nada. Ahora quieren investigar cuando los permisos están dados. Siempre he pensado que el POT y el PEMP son unas vacas lecheras”, sentenció.



Declaran sesión informal



El presidente del Concejo, Lewis Montero, declaró la sesión informal y aprobó la participación de la comunidad. El primero en intervenir fue Miguel Caballero, miembro del Consejo Territorial de Planeación, quien denunció que la Secretaría de Planeación ha desconocido a esa entidad. “Ahora que mencionaron el tema de la dilapidación de esos recursos para construir el POT, nos duele porque esa plata la aportamos nosotros”, señaló.



También intervino el ciudadano Florencio Ferrer, quien sostuvo que se debe defender la ciudad de las mafias. “Por eso les informo que vamos a hacer una convocatoria para acabar con los negociados del POT y PEMP”, dijo.



Sesión formal



Irving Pérez volvió a intervenir, advirtiendo que existe voluntad de hacer un buen trabajo por parte de Fonade y el DNP. El concejal Javier Curi preguntó: ¿Cuándo se entregaría el POT? “Tengo entendido que para avanzar en el cronograma del POT se requieren los estudios medioambientales y de riesgo, y si vamos en el 3% del avance, entonces estamos mal”.



Américo Mendoza indicó: “Después de las conclusiones me siguen quedando preocupaciones y no me queda claro de qué manera esos estudios se van a convertir en insumos para la formulación del POT. Si Planeación Nacional puso la firma que le responda a la cuidad”.



De inmediato, el Secretario de Planeación, Irving Pérez, indicó que quienes deben responder por los estudios es Fonade y DNP.



12 años del PEMP



Sobre el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP), Irving Pérez, indicó que se ha venido trabajando por más de 12 años y lo que se halló es un documento con avances, que debe empezar a ser discutido en diferentes escenarios, entre ellos el Concejo.



El concejal David Caballero precisó: “Me siento cómodo con el Secretario de Planeación porque se comprometió a que el PEMP pasará por el Concejo. Pero antes queremos conocer lo que se ha invertido en este plan y quienes han sido los contratistas”.



El concejal, Vicente Blel, indicó que desde hace años se viene hablando del POT y del PEMP. “No se pueden hacer tantos estudios. Mi intervención está encaminada a una información de prensa donde el Mincultura le pide al Distrito les envié el Pemp. Me parecer irónico que se diga eso, cuando teníamos entendido que este PEMP estaba en ese ministerio. Ha pasado mucho tiempo y hoy tenemos una mole de cemento que afecta la visual del castillo de San Felipe. Pidamos a la Personería que intervenga para que esa edificación no se construya”.



“Se pierde tiempo y plata”: Pión



El concejal César Pión concluyó que se debe suspender el convenio entre el Distrito, Fonade y DNP, y el contrato con Inypsa porque se ha perdido mucho tiempo y no se ha avanzado nada. “Creemos que los intereses sobre la Cartagena histórica, impiden la formulación del POT”.

Comentarios