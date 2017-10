Murió a los 16 años, Magali González, la niña que padecía envejecimiento prematuro

Autoridades del hospital local de candelaria aseguraron que hicieron todo lo que pudieron para mantener con vida a Magali, la niña que padecía de progería, sin embargo se comprometieron a efectuar una investigación para descartar negligencia médica.

Ayer se cumplieron las exequias de Magali González Sierra de 16 años que sufría progeria, enfermedad que se manifiesta como envejecimiento prematuro. Maggi como la llamaban de cariño fue reconocida en todo el país por su valentía, por su lucha por su salud y su sonrisa.

Su padre Eider González siente que hubo negligencia médica desde antes de llevarla al hospital de candelaria “desde la S.O.S., la IPS donde yo estoy para mandar la ambulancia desde el día jueves, el médico la vio y él llevó las órdenes para remitirla a la Fundación Valle del Lili, que no había ambulancia disponible, luego me dijeron que por la noche por que era muy lejos, llegó el viernes y a la niña tuvimos que sacarla con esa tos al hospital de Candelaria, la niña salió de la casa con una tos terrible pero no tenía fiebre. Después comenzó a pedir oxígeno porque sintió que se estaba asfixiando y nunca se lo pusieron”.

La subgerente científica del hospital de Candelaria Paola Andrea Guevara admitió que Magali no se encontraba en estado de emergencia según la historia clínica

“Posterior a la atención el medico es informado que la paciente comienza con dificulta respiratoria el medico atiende al llamado y la paciente hace paro cardiorrespiratorio, la niña recibe maniobras de reanimación pero lastimosamente no sale del paro. Se preguntaran porque no la sacaron como urgencia vital, peor la niña según los signos vitales no presentaba criterios para sacarla como urgencia vital”

Por otra parte la subgerente científica del hospital de Candelaria aseguró que se hará toda la investigación pertinente para descartar o admitir si hubo falta de atención oportuna a Magali González Sierra.

